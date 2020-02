Critican empresarios aumento en caseta de peaje de Fortín

El presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) en la zona Córdoba-Orizaba, Luis Cruz Montesinos, desaprobó el aumento al costo de la caseta de peaje de Fortín de Las Flores, que fue de 32 a 33 pesos, dijo que impacta a la economía, que no era algo que esperaran y que ojalá este incremento sí se vea reflejado en mejoras de las condiciones de esta vía de comunicación.



"Nosotros no estamos de acuerdo con el aumento porque impacta la economía de todos los que hacen uso de esta carretera incluyendo a los turistas. Aquí, en lo que hacemos hincapié es que la caseta sigue siendo un problema".



Se le cuestionó sobre las condiciones de la carretera, a lo que dijo que si bien no está destruida, sí requiere mucho mantenimiento y se tiene que hacer en tiempo y forma.



"A veces se hace en vacaciones, ha habido casos en que se han puesto a arreglar el puente de Metlac y tardaron casi un año y ya era insufrible poder pasar por esa zona"



De igual forma, enfatizó que no esperaban este aumento en el costo de la caseta de peaje; no lo tenían considerado.



"Creemos que es la parte federal para tener más recursos pero ojalá se vea reflejado en infraestructura carretera, porque para eso está destinado el cobro. Vamos a darle seguimiento y estar atentos sobre este tema que ya se dio".



Añadió que lo que se quiere es que haya libre tránsito y como empresarios, buscan tener una propuesta que hacer, porque habrá un aumento del flujo con la ampliación del Puerto de Veracruz.



"Se tienen que tomar las medidas correctas, por eso estamos en contacto con los funcionarios para buscar lo mejor para la zona".