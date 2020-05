Critican empresarios que Congreso aborde reforma electoral en medio de pandemia

Por medio de una carta enviada a la Junta de Coordinación Política, el presidente del Consejo Coordinador Empresarial de Xalapa, Octavio Augusto Jiménez Silva, reprochó el hecho de que la LXV Legislatura eligió abordar y votar una reforma electoral a mitad de la pandemia por Coronavirus y no apoyar a los sectores de la economía afectados por la emergencia sanitaria.“En medio de la emergencia causada por el COVID-19 que viene afectando tanto a la población como a las actividades comerciales, ustedes deciden reunirse para impulsar una reforma electoral”, señala el dirigente empresarial, en nombre de las 15 agrupaciones asociadas al CCE.Cuestionó que los legisladores no se reunieron para considerar algún apoyo extraordinario para los ciudadanos y los comerciantes, o bien para determinar la suspensión o el subsidio en el pago de algún servicio público o de algún impuesto; ni para autorizar un presupuesto extraordinario para fortalecer los servicios de salud o para decretar algo en beneficio de las y los veracruzanos.En lo político, Jiménez Silva criticó la reducción de financiamiento de partidos de oposición bajo una fórmula desigual, además de la restricción a la remoción de funcionarios por la vía de la consulta popular y la desaparición de los consejos municipales electorales.Esto, debido a que adiciona más responsabilidades al OPLE y al Tribunal Electoral, lo cual erogará más gasto público y a la vez consideró que no hay condiciones para aplicar el denominado “voto electrónico”.“Creo que esta ley no se puede validar mientras no haya garantías plenas de integridad del sistema y exigir que instancias internacionales avalen el sistema antes de autorizarlo, aunque nos dirigimos al futuro es bien sabido que no están las cosas listas para una urna electrónica. Bajo estas circunstancias, bajo tanta indiferencia hacia la sociedad, lo mejor que puede pasar con esta reforma es ¡que no pase!”, exigió Jiménez.Señaló que la propuesta es un acto de incongruencia total, dado que las reglas e instituciones encargadas de conducir los procesos electorales han demostrado que sí funcionan.“Prueba de ello es que hoy usted ostenta un cargo público y sería incluso un acto de indiferencia y frivolidad impulsar dicha iniciativa o votarla. Veracruz hoy requiere de autoridades que asuman su mandato constitucional, mitiguen el impacto del contagio de Coronavirus y aseguren el ingreso de sueldos y salarios en cada hogar veracruzano”, demandó.Convocó a los diputados y diputadas a enfocarse en lo importante: generar acuerdos y alcanzar objetivos y beneficios comunes para Veracruz, fuera de la arena político-electoral.“Necesitamos que tanto el Gobierno Estatal, como las legisladoras y legisladores, volteen a ver la realidad que viven miles de familias veracruzanas por la contingencia sanitaria y entiendan que la misma emergencia nos hace el llamado a ser incluyentes y solidarios”, concluyó.