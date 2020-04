Critican empresas plan del IMSS para diferir cuotas; “no es ningún apoyo”

El acuerdo que presentó el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) para diferir una parte proporcional de las cuotas obrero-patronales no representa un beneficio para el sector empresarial, afirmó el presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (CANACINTRA), Félix Martínez Álvarez.



Precisó que este esquema ya está contemplado en la ley del IMSS y si un empresario no puede cumplir, ofrece una garantía de interés y se difieren las cuotas en un plazo que puede ir de los 12 a los 48 meses pero a diferencia del planteamiento actual, no se contempla el pago de intereses.



“Lo único que viene en este convenio del Gobierno Federal, a través del IMSS, es simplemente quitarnos la garantía del interés social. Además, es importante que esto es cierto, si hacemos el cálculo, estamos ante una situación de que este no es ningún apoyo, ni es ninguna ayuda. (...) Como es pago extemporáneo no se exenta actualizaciones, ni recargos, en el cálculo de parcialidades si me condonan algunos recargos, aquí no, hay actualizaciones y recargos.”



Martínez Álvarez reprochó que este plan de “apoyo” compromete el pago del 20 por ciento de las cuotas patronales al IMSS, cuando un gran número de pequeñas empresas no están ganando para cubrir ese porcentaje.



"Sólo se puede diferir el 80 por ciento, el 20 por ciento se debe de pagar".



Indicó que en Veracruz, el 95 por ciento de las industrias pararon sus actividades por no estar consideradas como esenciales y sólo las dedicadas a los alimentos siguen operando.



No obstante, lamentó que las dedicadas a proveer materiales para las obras del Gobierno Federal, sean contempladas como indispensables.



"Está paralizada toda (la industria), están solicitando que los no esenciales dejen de trabajar, es increíble que digan que van a trabajar los proveedores del tren maya, al aeropuerto de Santa Lucía, a la refinería de 2 bocas. Un 95 por ciento de las empresas han parado".



El representa de la CANACINTRA señaló que si no hay apoyo, no lograrán sostener el paro técnico y pago a los empleados.