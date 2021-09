Critican Evangélicos que derechos de mujeres estén sobre derechos de no nacidos

Aunque afirmó que están en contra de que se criminalice a las embarazadas por abortar, el presidente de la Red Evangélica de Veracruz, Guillermo Trujillo Álvarez, criticó a los ministros de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación (SCJN) por priorizar el derecho de las mujeres sobre el derecho a la vida y el de los no nacidos.



“Por encima del derecho a la vida, el derecho de los no nacidos, pusieron el derecho de las mujeres. Como Iglesia estamos en contra de que las mujeres sean presas o se les lleve un proceso y se les encarcele. No somos quién para condenarlas, no las condenamos”, afirmó en conferencia de prensa.



Sostuvo que es una contradicción que los integrantes de la SCJN tomen determinaciones en torno a la interrupción legal del embarazo pero que no se legisle para proteger a las mujeres de la violencia de género y los feminicidios.



“Es una contradicción cuando tenemos miles de mujeres por feminicidios, las matan, las asesinan, las desaparecen, las violentan, las violan y no hacen leyes para ello. Es incongruente que se hagan leyes para que se les permita abortar pero no hagan leyes para defenderlas”, reiteró.



Trujillo Álvarez enumeró que diariamente son asesinadas 10 mujeres en el país, por lo que insistió que legislar para que las mujeres no estén “en segundo nivel” sí las ayudaría y no las leyes para que aborten.



“Nos están vendiendo espejitos criminales, porque también es un crimen. Nosotros seguimos diciendo que el aborto es un crimen porque nadie habla del derecho de los no nacidos, del derecho a la vida. Si no hay vida, no hay derecho de nada”, ahondó.



El líder evangélico en Veracruz indicó que por los recientes fallos del máximo Tribunal Constitucional del país, este lunes varios grupos pro-vida se están manifestando para rechazarlos en diferentes ciudades.



“Queremos que se defienda la vida, nos quieren vender que estamos en contra de las mujeres y es mentira, queremos que defiendan a las mujeres de tanta violencia”, refrendó.



Además, comentó que no han dialogado con los nuevos diputados al Congreso de Veracruz, aunque mencionó que al ser una Legislatura nuevamente de mayoría morenista, será difícil que atiendan sus reclamos.



“Vamos a platicar con los nuevos diputados para ver si ellos escuchan porque los que se van a ir, grises, malos, sólo obedecieron instrucciones y levantaron el dedo”, acusó.



Reiteró que con la declaración de inconstitucionalidad de la protección a la vida desde la concepción, la SCJN se “saltó la barda” con “elementos falsos” para decir que no hay un consenso científico sobre cuándo surge la vida humana.