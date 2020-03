Critican falta de prevención en Veracruz ante coronavirus

La presidenta de la Comisión de Salud del Congreso del Estado, Andrea de Guadalupe Yunes Yunes, aseguró que hay pasividad del Gobierno del Estado en el tema de la prevención del coronavirus, puesto que no existen campañas para su prevención.



Lo anterior, pese a que, en la Reunión Extraordinaria del Consejo Estatal de Salud, con la presencia del gobernador Cuitláhuac García Jiménez y del secretario de Salud, Roberto Ramos Alor, se planteó la necesidad de informar y concientizar a la población.



“El tema aquí es que para el coronavirus no hay medicamento, no hay cura; lo que la gente debe de saber son medidas de prevención. Plantearon en el Consejo Estatal campañas de prevención y a mí lo que me preocupa es que todavía no veo nada”, alertó.



La legisladora del PVEM consideró que los anuncios ya deben de estar en escuelas, en la televisión y en la radio, puesto que es una enfermedad que está poniendo a prueba a países de primer mundo, como Italia.



“Parece básico porque el coronavirus es un tipo de gripe, muere más gente por gripe común y por influenza; el tema es que en países de primer mundo mueren por complicaciones. En México, el problema principal es que mueran por una neumonía y eso sí ya no sea tratable y haya miles de muertes, como ha pasado con el dengue, la influenza y otras enfermedades”, opinó.



Reconoció que los medios de comunicación pueden generar alarma entre la población, pues los ciudadanos están a la expectativa de lo que podría ocurrir en caso de que se extienda el virus en el país, sin embargo, el Secretario de Salud ni siquiera ha salido a dar una conferencia.



“Debe de salir a dar una rueda de prensa para darle tranquilidad a la sociedad para hablar exclusivamente del coronavirus; él podría presentar temas de prevención, como neumólogo es experto en el tema”, mencionó la diputada local.



En otro tema, ante las quejas en el Hospital Civil y el Centro de Alta Especialidad de Xalapa de que no hay servicio de laboratorio, dijo que no ha recibido informes al respecto.



“A mí la queja principal es el tema de los medicamentos, para el cáncer, para el VIH, ya ni se digan cosas básicas como el paracetamol, ibuprofeno, naproxeno”, indicó.