Critican nulo apoyo federal a empresarios durante emergencia

El presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) en la zona Córdoba-Orizaba, Luis Cruz Montesinos, lamentó que la actual administración federal no tenga un plan de contingencia económica ante la pandemia del COVID-19, cuando las dependencias correspondientes tendrían que haberlo planeado.



“Creo que nunca les ha pasado por la mente, cuando en otros países lo primero que hizo el Gobierno fue salir a decir que iban a pagar las nóminas, en otros hablan del apoyo para el tema de los impuestos”.



“Como Consejo estamos viendo que nuestra primera autoridad tiene un punto de vista diferente del que tiene nuestro país, estamos de acuerdo que puede opinar y decir detalles pero de alguna forma estamos viendo cómo otros países se preocupan por la parte económica”.



Agregó que como sector fueron convocados por parte de la autoridad estatal para tratar de conocer alguna propuesta dada por los empresarios y sacar adelante esta situación de manera conjunta.



Cruz Montesinos comentó que ojalá las autoridades hagan un esfuerzo por ayudarles a conseguir un crédito y que sea a largo plazo el pago y sin intereses pues sólo así podrán salir adelante.



Añadió que está de acuerdo en que debe haber una preocupación por los conciudadanos y la clase humilde como lo ha dicho el Presidente de la República pero también el Gobierno debe pensar en los empresarios pues ellos son los que generan riqueza en el país.



“La parte que las autoridades tendrían que apoyar es a las micro y pequeñas empresas, pues a nosotros como empresas pequeñas no nos llega la macroeconomía, sino la microeconomía y no sentimos el apoyo de las autoridades”.