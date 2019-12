Critican que Ayuntamiento de Orizaba instale estatuas religiosas en calles

La activista Gloria Arenas Agis consideró una falta de respeto el que autoridades municipales permitan o coloquen ellos mismos estatuas de corte religioso en espacios públicos de Orizaba.



Recordó que hay un arcángel en la esquina del Palacio de Hierro y otros lugares en donde hay esculturas de religiosos y santos y esto va en contra de la ley.



Puntualizó que no se trata de su opinión, pues la Constitución establece que se vive en un Estado laico.



Hoy, en la práctica, tal parece que no es así, aunado a que hay varias religiones y una autoridad no tiene por qué privilegiar a ninguna de ellas solo porque en ese momento tiene el poder político.



Indicó que con ese tipo de acciones se evidencia el desprecio que quienes deben ser los primeros en aplicar la ley tienen hacia ésta, además de que gobiernan según sus creencias.



Reconoció que también pudiera ser una estrategia de corte político, pues puede tratarse de aparentar algo para ganarse el favor de ese sector de la población.



Recordó que en el caso de Orizaba, sus autoridades recientemente permitieron la colocación de una estatua de una mujer embarazada la cual representa una postura a favor de la vida y en rechazo al aborto, pero habría que ver cuántas mujeres desaparecidas o asesinadas hay y qué han hecho esas personas por ellas si tanto defienden la vida.