Critican que cortejos fúnebres no paren en Ixhuatlancillo

En plena pandemia por COVID-19, en el municipio de Ixhuatlancillo las autoridades no han logrado frenar la práctica de los pobladores de salir por las calles del municipio con el féretro del cuerpo de alguna persona que falleció.



Pobladores indicaron que esta es una costumbre entre la población pero que en la época actual ya no se tendrían que efectuar estos rituales.



Los quejosos aclararon no estar en contra de las tradiciones de los municipios donde hay presencia indígena pero no se sabe si quienes fallecen padecían COVID-19.



"Hicieron su recorrido con un difunto en plena calle a ritmo de banda, iban aproximadamente 70 personas, se detuvieron en la Casa del Campesino junto al Palacio Municipal, sin ninguna proteción", dijeron.



Por eso hicieron un llamado a las autoridades municipales, pues dijeron que al salir por las calles, algunas de las personas van sin cubrebocas y podrían propagar el virus.



Y es que destacaron que las autoridades estatales han dado a conocer que los casos siguen en aumento, por lo cual las medidas deben ser mayores.



Hasta el 5 de agosto se confirmaron 75 casos de COVID-19 en este municipio, hay 19 sospechosos, 2 defunciones, 13 activos y 53 recuperados.