Critican que Gobierno Estatal rechace proyectos para abrir rellenos sanitarios

La disposición de desechos es una “papa caliente” en la que no se ve una política correcta por parte del Gobierno del Estado, pues por una parte quiere que los municipios depositen su basura en rellenos sanitarios y clausura tiraderos clandestinos, pero por otra rechaza la posibilidad de abrir nuevos espacios, indicó Graciano Illescas Téllez, presidente del Consejo Intermunicipal Ambientalista (CIMA).



Agregó que es bueno que la autoridad esté haciendo cumplir la ley, pero al momento se han presentado ya proyectos para cuatro o cinco rellenos sanitarios y no se han aprobado, lo cual es ilógico.



Consideró que con muchos trabajos, en 20 años se logró contar con 18 rellenos sanitarios, por lo que se ve muy complicado que se pueda llegar a tener 212, uno para cada municipio.



Señaló que sería bueno que se lograra esto, pero contar con un relleno sanitario implica una inversión de al menos 25 millones de pesos, y hay municipios como los de Aquila, Ixhuatlancillo, Huiloapan o Atzacan que no llegan ni a los 10 millones de pesos para ejercer en obras, por lo que difícilmente lograrán invertir.



Opinó que ahí se requiere de la intervención del Gobierno del Estado para construir rellenos sanitarios regionales y que sea una inversión de varias fuentes, incluso del Gobierno federal u otras instancias, de lo contrario, no se concretarán.