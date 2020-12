Critican que Iglesia Evangélica promueva vacuna de Hydrotene

El director general de Asuntos Religiosos, Sergio Ulises Montes, consideró como irresponsable que el representante de la iglesia evangélica, Guillermo Trujillo Álvarez, promueva la vacuna Hydrotene para combatir el Coronavirus.



"Venga de quien venga, se me hace una actitud irresponsable porque son remedios milagrosos que no están aprobados por ninguna autoridad sanitaria y que no está comprobada su eficacia. Se me hace muy irresponsable, sea la persona que sea".



Señaló que Guillermo Trujillo no es ministro de ningún culto religioso, si no que posiblemente esté al frente de una asociación.



"Hay que ser claros, esta persona no es ministro de culto religioso, entonces no podemos achacarle a las iglesias que están promoviendo un producto que es ajeno a ellos. Yo puedo decir que soy presidente de la FIFA pero ni futbolista soy. Puede ser presidente de alguna asociación pero ministro de culto no lo es".



Por lo anterior, lanzó un llamado a la población y a las iglesias no dejarse sorprender por productos milagro sin respaldo de las autoridades sanitarias en este momento de la pandemia COVID-19.