Critican que policías municipales de Orizaba repartan informe de labores de Igor Rojí

Ante las quejas de la población orizabeña, en referencia a que los policías inhabilitados están funcionando como repartidores de las revistas del informe de labores de Igor Rojí López, el alcalde suplente José Luis Spíndola Soler, dijo que eso es mejor que tenerlos sentados.



En entrevista se le preguntó qué función o tarea están desempeñando los elementos que eran parte de la corporación municipal los cuales siguen cobrando su salario, pues la gente se queja de que anden en las calles haciendo la repartición del informe del presidente con licencia Igor Rojí, quién pretende ser el candidato a la diputación federal, a lo que respondió Spíndola:



"Ellos son servidores públicos, son servidores del ayuntamiento, tienen sus actividades, nos apoyan para actividades que emanan directamente del ayuntamiento".



Y justificó que esa entrega del informe en un compendio de libro, que se hace casa por casa, es porque debido a la pandemia ya no se otorgaron los ejemplares como año con año se hacía. "No tiene caso que la gente no se entere de lo que se hizo, por eso se está haciendo. En vez de que llegue acá la gente y se tenga gran cantidad de libros, se entregan para que la gente vea lo que se hizo por la ciudad".



Pero se le insistió que esas personas fueron contratadas para desempeñar funciones relacionadas con la seguridad y no como repartidores de esos ejemplares, a lo que externó: "¿Qué sería más conveniente, tenerlos sentados? Claro, no los tenemos sentados, por ejemplo, ustedes pueden verlos en la alameda haciendo sus actividades de acondicionamiento físico, estrategias de orientación sobre derechos humanos, etc. Apoyan como servidores públicos".