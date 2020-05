Critican que transporte público de Orizaba desatienda medidas de higiene

Como lamentable consideró el asesor de taxistas, Jairo Guarneros Sosa, el que las autoridades de Tránsito tengan que presionar a los conductores del transporte público para que usen cubrebocas cuando ellos deberían tener la conciencia de que no es solo para su protección, sino la de sus usuarios.



Recordó que los choferes de taxis y camiones tratan diariamente con muchas personas, por lo que el uso de cubrebocas no es sólo para su bien y el de sus familias, sino por la seguridad que deben transmitir al usuario.



Señaló que este es un tema de conciencia, pues muchos ciudadanos están tomando sus medidas preventivas y usando cubrebocas y si ven que el chofer del autobús o coche de alquiler al que se suben no lo usa, difícilmente se subirán de nuevo a esa unidad.



Opinó que es lamentable que en vez de que los conductores de unidades del transporte público vean ese material de protección como algo que les va a servir para protegerse, lo tomen como algo obligatorio para trabajar.



Incluso, recordó que en el caso de Orizaba el Ayuntamiento obsequió un cubrebocas lavable a los choferes de todos los taxis, por lo que no hay justificación para que no lo usen.



Cabe recordar que desde el pasado jueves, elementos de Tránsito municipal iniciaron a detener a los taxis cuyos choferes no usan el cubrebocas para recordarles que en esta ciudad es obligatorio su uso.