Critican retiro de subsidio de CONAVIM a Estados con Alerta por Violencia de Género

Luego de que se diera a conocer que se retiraría el subsidio de la Comisión Nacional para Prevenir la Violencia contra las Mujeres (CONAVIM) para las entidades con Alerta por Violencia de Género, activistas de Veracruz lamentan que lejos de ayudar a erradicar las agresiones, se está retirando la ayuda.



El Estado tiene dos Alertas de Género, la primera por violencia feminicida y la segunda por agravio comparado y se les destinaba 7 millones de pesos del CONAVIM pero ahora el panorama es cada vez más desolador.



"El CONAVIM decidió quitar el fondo para los Estados con Alerta de Violencia de Género, a Veracruz le tocaba un total de 7 millones de pesos, ya Veracruz no va tener acceso a ese fondo, en un Estado donde hay feminicidios, en un municipio donde no voltean a ver que hay un problema de violencia de género y todavía quitando presupuesto, es un panorama desolador para las mujeres", dijo Belén Palmeros Exome, feminista del puerto de Veracruz.



Señaló que incluso en el Estado también se ha retirado el apoyo a las asociaciones feministas que dan ayuda a mujeres violentadas, el último caso fue el del refugio de Orizaba al cual el Instituto Estatal de las Mujeres envía féminas para resguardo y al cual, se le dejó de enviar financiamiento.



Se trata del albergue del colectivo Cihuatlatolli, en donde se atienden a femeninas de la región centro del Estado.



"Es preocupante que no hay fondos, incluso el Instituto Estatal de las Mujeres, la encargada de Despacho que no tienen experiencia en género y derechos humanos, ella quitó a una asociación civil para que no llegara el fondo de transversalidad y es un refugio que está a punto de cerrar y es el de la zona de Orizaba, de Córdoba, de Fortín, un refugio al que el mismo Instituto de las Mujeres ha mandado mujeres referidas y hoy el refugio está a punto de cerrar".



Palmeros Exome señaló que en medio de la pandemia por el COVID-19, en que se ha incrementado la violencia género, es cuando se retira el apoyo a esta lucha.