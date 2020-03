Critican sindicatos que SEV no adelantara suspensión de clases en toda la entidad

Sindicatos magisteriales criticaron que la Secretaría de Educación de Veracruz (SEV) no ampliara a toda la entidad las medidas de prevención por el coronavirus.



En entrevista, el asesor general del Sindicato Magisterial Veracruzano (SMV), Luis Alonso Polo Villalobos, reprochó la decisión de sólo adelantar la suspensión de clases en la zona conurbada de Veracruz, Boca del Río, Medellín y Alvarado y no en el resto de la entidad.



"Tuvimos una reunión con los delegados de todo el Estado y nos pidieron que le hiciera llegar (a la SEV) un oficio en el sentido de que se dieran las mismas facilidades que a los demás docentes que se les han dado porque todos tenemos la misma preocupación de ser contaminados por el virus", explicó.



Además, reprochó la instrucción de la Secretaría de excluir del aislamiento en casa a los empleados de las oficinas centrales en Xalapa, debido a las condiciones de saturación del personal y la poca ventilación.



Lo anterior, considerando que el Sindicato cuenta con al menos cien miembros en las oficinas centrales de la SEV.



"En la Secretaría de Educación hay un hacinamiento tremendo y ni siquiera hay metro y medio de distancia de los compañeros, lo más responsable es aplicar lo que se está aplicando en otros Estados en donde están las personas aisladas" explicó.



De igual manera, negó que la SEV comunicara a los sindicatos de manera oficial las disposiciones en los planteles.



"Lo tenemos que seguir por el Facebook de la SEV pero oficialmente un comunicado como debía ser" abundó.



Por su parte, la dirigente del Sindicato Unificador Magisterial (SUMA), María Minelia Córdoba Herrera, igual criticó que la SEV no emitió una comunicación oficial para avisar de las medidas de prevención en los planteles.



Y en todo caso, las instrucciones las conocieron por medio de redes sociales.



"Porque hemos checado redes, no se nos ha dado nada oficial".



Además, admitió que los propios trabajadores del Sindicato le expresaron su inquietud por las condiciones de sobresaturación de personal en las oficinas centrales.



"Lo mismo, de que están corriendo riesgos y temen porque es un lugar cerrado y no hay ventilación y temen algún tipo de contagio", dijo e igual coincidió que la SEV no fue equitativa al adelantar suspensión de clases en Veracruz y Boca del Río.



"Lo manifiestan (los socios) pero obviamente en algunas partes ya se fueron y no son equitativos", indicó.