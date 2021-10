Critican usuarios camiones “chatarra” en la ruta Atzacan-Orizaba

Ciudadanos que utilizan el servicio de camiones de la ruta Santa Ana Atzacan-Orizaba, exigieron al delegado de Transporte Público de Orizaba, Sergio Eliseo Soberano, que detenga las unidades de esta cooperativa que están en pésimas condiciones, pues aseguran son un riesgo.Al no tener otra forma de trasladarse de Orizaba a Atzacan y viceversa, usan este transporte pero critican que es un mal servicio."Son verdaderas chatarras y literalmente se andan desarmando, poniendo en riesgo a los pasajeros. Ya es necesario un cambio de unidades porque el modelo es viejísimo. Nosotros nos preguntamos si la autoridad no ve las malas condiciones de esos camiones y si sólo las logra ver la gente que viaja en estos".Y ejemplificaron esta situación, al recordar que al inicio de esta semana el autobús de la Sociedad Cooperativa de Atzacan marcado con el número 36, sufrió una falla mecánica y por poco se impacta en los negocios ubicados sobre la calle de Norte 2 y Oriente 11, en pleno centro de la ciudad de Orizaba."Por lo que sabemos estos autobuses no deben tener más de diez años de antigüedad, por eso es que la autoridad debe exigirles que cumplan con lo requerido. El delegado tiene toda la autoridad de hacerlo, al menos eso creemos", dijeron los ciudadanos.