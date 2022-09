Critican violencia, pero antes “no estaban” Los Zetas o el Cártel Jalisco: Cuitláhuac

El gobernador Cuitláhuac García Jiménez criticó que se compare en cifra de homicidios a la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador con pasados gobiernos desde el año 2000 pues, afirmó, en aquellos periodos “no estaban” organizaciones delictivas como Los Zetas y el Cártel de Sinaloa.El mandatario justificó que ni Vicente Fox Quesada, ni Felipe Calderón, ni Enrique Peña Nieto se enfrentaron tampoco con la corrupción acumulada en el Gobierno ni con Fiscalías corrompidas.Esto lo dijo en alusión al reciente encuentro entre el periodista Jorge Ramos y el mismo López Obrador en una “mañanera”.De acuerdo cifras oficiales expuestas por el periodista, con el actual Gobierno federal ya van 126 mil 206 homicidios, “más que los 124 mil de Peña, más que los 121 mil de Calderón”.“No se puede comparar así porque no estaban Los Zetas, no estaba el Cártel Jalisco, no estaba el Grupo Sombra, no estaba el Cártel de Sinaloa y no estaba la descomposicioon que tenían estos gobiernos corruptos, que corrompieron fiscalias, acciones de gobierno y empobrecieron a la gente”, dijo el Gobernador de Veracruz en respuesta.No obstante, cabe destacar, Los Zetas comenzaron a operar en el país desde 1999, el Cártel Jalisco Nueva Generación desde 2007, el Cártel de Sinaloa desde 1989 y el Grupo Sombra, célula del Cártel del Golfo, según reportes comenzó a operar en Veracruz desde 2018.García Jiménez reprochó que quienes critican al Gobierno pretenden “borrar” 30 años neoliberales y de gobiernos corruptos que llevaron a los actuales niveles de violencia.“Eso todo lo quieren borrar y decir: ‘ah, mira, eres más alto. Sí, nomás que ahora hay que lidiar con todos esos grupos, y toda la corrupcion y la pobreza que dejaron. Y todo lo que dejaron de atender en salud, en el campo, en escuelas, etcetera, en estos gobierno neoliberales”.Aun así, el Gobernador aseguró que la administración de López Obrador ha logrado frenar “la espiral de violencia”.