Criticando a médicos, Secretario de Salud de Veracruz sólo divide: Diputada

La diputada local del PAN, Montserrat Ortega Ruiz, lamentó las declaraciones del Secretario de Salud, Roberto Ramos Alor, quien en su comparecencia afirmó que los médicos que solicitaron amparo para no atender pacientes con COVID-19, son “traidores a la patria”.



Entrevistada durante la develación de una placa de calle en braille, en Coatepec, la Legisladora indicó que con este tipo de declaraciones se causa divisionismo, en un momento en el que se requieren soluciones y unidad, pues la gente “está muriendo” por esta enfermedad.



“Son declaraciones muy lamentables, lo que necesitamos en estos momentos es estar unidos, fuertes, en vez de estar viendo quien se está equivocando lo que tenemos que hacer es buscar soluciones porque la gente se está muriendo y necesitamos a un Secretario fuerte y a una comunidad unida, no estar causando divisionismos”, expuso.



Al mismo tiempo, criticó que el Gobierno federal esté desapareciendo presupuestos destinados a la salud y que esto derive en el desabasto de medicamentos, y algunos de los afectados por estas determinaciones, dijo, son los niños con cáncer a quienes se está desatendiendo.



“Me he subido a tribuna porque lo que está pasando es que desaparece una partida federal que tiene que ver con enfermedades catastróficas, me subí y les dije que no lo hagan, estamos matando a niños con cáncer”, detalló.



En este sentido, calificó al presidente Andrés López Obrador de insensible ante esta situación, ya que consideró que lo que está haciendo es “regalar” el dinero, en lugar de atender la salud de los mexicanos.



“Primero desaparecieron 70 mil millones de pesos y ahora en una segunda fase van a desaparecer otra cantidad importante en materia de salud, en el Estado no hay presupuesto que alcance para salud, pero vemos en materia federal donde eran beneficiados para sus gastos oncológicos y personas que tenían enfermedades muy graves o cirugías muy graves, todo eso ha desaparecido el Gobierno Federal, un López Obrador totalmente insensible”, comentó.