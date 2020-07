Criticando Reforma Electoral, OPLE acata recorte a partidos

Los consejeros del Organismo Público Electoral de Veracruz (OPLE) advirtieron inconsistencias en la reforma al Código Electoral y a la Ley Orgánica del Municipio Libre recientemente aprobadas y ya con vigencia legal, sin embargo, no es su papel juzgar, sino acatar las disposiciones.



Por ello, la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos sesionó este viernes para aprobar el punto de acuerdo que establece la redistribución de las prerrogativas a los partidos políticos, punto que habrá de someterse en sesión extraordinaria del Consejo General del OPLE hoy mismo.



La reciente reforma señala que la reducción del 50% de las prerrogativas a los partidos políticos aplicará a partir del mes de agosto, es decir, desde este sábado.



Sin embargo, el artículo tercero transitorio del dictamen señala que el OPLE reintegrará a la Secretaria de Finanzas y Planeación del Gobierno del Estado, a partir de la entrada en vigor de la reforma, los recursos estatales del ejercicio presupuestal 2020 que conforme al nuevo método de cálculo para la asignación de financiamiento público y demás ajustes presupuestales, resulten legalmente no aplicables.



A juicio de los partidos políticos hay una contradicción porque el artículo transitorio no ordena que deban recortar las prerrogativas desde este momento.



Cuestionaron que se pretende aplicar un precepto con retroactividad en agravio de sus derechos, aunque aclararon que no se trata del tema de la disminución de las prerrogativas, sino del respeto a la ley.



El consejero Roberto López Pérez, presidente de la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos, reconoció que el Legislativo en ningún momento los consultó para analizar la Reforma Electoral.



De la Reforma, dijo, hay mucho que decir, sin embargo, no es el momento de poner el desorden.



Mientras que su homóloga Tania Celina Vásquez Muñoz reconoció que no están listos para lo que viene con las nuevas disposiciones de la Reforma Electoral.



No obstante, debe acatar sus disposiciones, por lo que el dictamen sobre el recorte a las prerrogativas a los partidos políticos se someterá a votación en unos momentos mediante sesión virtual del Consejo General del OPLE.



