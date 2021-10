Críticas de AMLO a UNAM son desde el desconocimiento más burdo: Académicos

Más de 30 académicos, pertenecientes al Instituto de Estudios para la Transición Democrática, criticaron las descalificaciones lanzadas por el presidente Andrés Manuel López Obrador hacia la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), las cuales, dijeron, se hacen "desde el desconocimiento más burdo".En un desplegado firmado José Woldenberg, Marta Lamas, Jacqueline Peschard, Javier Martín Reyes, Julia Carabias y demás miembros de la academia afirmaron que las opiniones vertidas por el Mandatario durante sus conferencias del jueves y viernes son "sesgadas y penosas", toda vez que la UNAM "es la mayor institución de educación superior del país".Da la impresión, dijeron, que las descalificaciones del Presidente López Obrador se dan como resultado de su animadversión de las intituciones autónomas, ya que, contrario a lo que dice, la UNAM es una institución plural."En sus institutos y facultades se realiza la mayor parte de la investigación de México, atiende todos los días a casi 370 mil estudiantes, se recrean las más distintas profesiones, realiza tareas culturales en las más diversas disciplinas artísticas, es fuente de irradiación de un debate informado, el conocimiento de punta se reproduce y amplía en sus campus y todos los días se ejercen, respetan y tutelan las libertades de cátedra y de expresión. Esta es la forma en que la Universidad ha materializado siempre y diariamente su compromiso con la sociedad", escribieron.Por lo anterior, los 34 integrantes del Instituto de Estudios para la Transición Democrática, encabezados por Ricardo Becerra, hicieron un llamado para que se cree "una gran corriente de opinión en defensa de la UNAM" y de las universidades públicas del país, en pro de reivindicar su autonomía.Esto, ya que los dichos del jefe del Ejecutivo federal han provocado un sentimiento de preocupación en la Máxima Casa de Estudios, la cual puede provocar una desestabilización en ésta y otras instituciones de educación.Sin embargo, se mostraron esperanzados en que esto no sea así, pues son instituciones que, por generaciones han producido mexicanos que buscan el bien del país."(Las) casas de estudios e investigación no deben estar sujetas a los vaivenes de los gobiernos ni a las pretensiones de alinearlas a un sólo 'credo' político", sentenciaron.Esta semana, el Presidente López Obrador ha mostrado una actitud crítica y abiertamente negativa ante la Universidad Nacional Autónoma de México.Según con lo manifestado por él durante sus mañaneras, la máxima casa de estudios se ha vuleto individualista y apoya a proyectos neoliberales.Al asegurar que no actúa de mala fe, el Mandatario señaló que la Universidad perdió su escena y la formación de cuadros políticos que busquen el beneficio de México.“Fue mucho tiempo de atraso, de saqueo, además de manipulación, muchísimo tiempo, afectaron a dos generaciones. En las universidades públicas hasta la UNAM se volvió individualista, defensora de estos proyectos neoliberales, perdió su escena, de formación cuadros de profesionales para servirle al pueblo”.“Ya no hay los economistas de antes, los sociólogos, los politólogos, los abogados, ya no hay Derecho Constitucional, ¿y el Derecho Agrario? Es historia. ¿El Derecho Laboral? Todo es Mercantil, Civil, Penal, todo es esto, (hace una señal de dinero). Entonces sí fue un proceso de decadencia”, aseveró el jueves.Este viernes, por segundo día consecutivo, el Presidente López Obrador criticó a la UNAM al asegurar que, como todas las universidades del país, fue sometida al pensamiento neoliberal y lamentó que se haya “derechizado” en los últimos años.En conferencia de prensa y al asegurar que “no actúo de mala fe” y que “tiene su conciencia tranquila”, el titular del Ejecutivo federal afirmó que la máxima casa de estudios del país no estuvo “a la altura de la circunstancias” en el periodo neoliberal, pues acusó que los intelectuales de la Universidad Nacional fueron cooptados por el expresidente Carlos Salinas de Gortari para legitimar “todas las atrocidades” de ese periodo.“Yo respeto las opiniones y también siempre digo lo que pienso, no sólo la UNAM, todas las universidades fueron sometidas por el pensamiento neoliberal, todas. Es lamentable que la UNAM se haya derechizado como sucedió en los últimos tiempo".