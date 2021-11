Críticas de Monreal a Veracruz muestran pluralidad de MORENA: Diputada

La crítica del senador de MORENA, presidente de la Junta de Coordinación Política, Ricardo Monreal Ávila, contra la aplicación del delito del ultrajes a la autoridad en Veracruz , es una opinión controvertida pero se le respeta, observó la diputada federal Angélica Ivonne Cisneros Luján.La legisladora xalapeña admitió no conocer a fondo los alcances de dicho tipo penal y por lo anterior, no coincidió ni rechazó las expresiones del Senador zacatecano.“Es un punto de vista del Senador, yo no he estado muy involucrada en ese análisis específicamente”.Cisneros Lujan refirió que en el partido se respetan todas las opiniones de los militantes, aun cuando sean controvertidas al interior.“Esto nos muestra que en MORENA somos un partido plural en que se expresan la diversidad de ideas aun cuando a veces sean controvertidas al interior porque creemos en la pluralidad de pensamiento”.Hay que recordar que el pasado sábado 20 de noviembre, el senador Ricardo Monreal urgió al Poder Judicial Estatal a frenar las violaciones asociadas al delito de abuso de autoridad (https://www.alcalorpolitico.com/informacion/monreal-pide-frenar-abusos-en-detenciones-por-ultrajes-a-la-autoridad-en-veracruz-357524.html).