CROC Orizaba muestra respaldo a Víctor Castelán, aunque buscaría Alcaldía con MORENA

El dirigente regional de la CROC en Orizaba, César Silva Reyes, aseveró que la primera vez que Juan Manuel Diez Francos ganó la Alcaldía por el PRI, no fue por sus méritos, pues la campaña la trabajó el empresario transportista Víctor Castelán Crivelli, a quien el partido quitó como aspirante a la candidatura una semana antes de las elecciones.Recientemente, cabe señalar, ha trascendido que ambos volverían a buscar la Alcaldía.“A Víctor se la deben, como persona, como ciudadano, sin importar el partido por el que vaya y Juan Manuel ya sería tercera vez en ocupar el lugar de Alcalde, si es que gana", dijo.Comentó que ahora que Orizaba se ha convertido en un municipio desarrollado e importante para el Estado, la elección del 6 de junio será interesante.Y es que que Castelán Crivelli buscaría el cargo por el Movimiento Regeneración Nacional (MORENA), mientras que Diez Francos sería de nueva cuenta abanderado del tricolor.En 2007, el entonces gobernador Fidel Herrera quitó a Castelán e impuso a Diez Francos como candidato.Añadió que las propuestas que ofreció Víctor Castelán llevaban un importante impacto social y beneficio para el polígono marginado del municipio, por ello los votantes se identificaron y votaron en favor de Diez Francos.César Silva incluso afirmó que el primer año de Juan Manuel Diez fue difícil porque la gente no lo conocía, no sabía las necesidades de los que menos tienen, "pues al final de cuentas él tiene toda su vida resuelta".