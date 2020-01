CROC Orizaba urge a autoridades a establecer combate frontal contra la delincuencia

El secretario general de la CROC en la zona, César Silva Reyes, urgió a las autoridades a establecer un combate frontal a la delincuencia, luego de los asaltos que se han registrado en carreteras en la zona de Carrillo Puerto y La Tinaja.



Recordó que actualmente la situación económica no es muy buena y se requiere de inversiones en el Estado y la región.



Sin embargo, destacó, difícilmente llegarán los inversores si no hay condiciones de seguridad porque entonces hay un alto riesgo para ellos.



Ante ello, consideró que es necesario un combate serio y formal contra la delincuencia y la corrupción, pues también ésta última está ligada a esa problemática que se vive.



Señaló que la zona centro tiene condiciones adecuadas en recursos naturales e infraestructura para atraer inversiones, lo que en su momento le valió que fuera un importante punto industrial, pero si hoy se quiere recuperar este corredor, debe tenerse seguridad.



Recordó que hoy la situación económica es complicada en todo el país y el Estado, con disminución en las fuentes de trabajo, como lo marcan indicadores nacionales oficiales, e incluso se corre el riesgo de que ante el aumento al salario mínimo establecido por el Gobierno Federal, muchos empresarios no puedan cubrirlo y reduzcan sus plantillas.



Cabe recordar que el pasado fin de semana, en la zona de Carrillo Puerto y La Tinaja, fueron robados 20 vehículos, 16 Land Rover nuevos que trasladaban dos nodrizas y cuatro unidades particulares.