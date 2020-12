CROC ve “lejos” recuperación económica y de empleos en Veracruz, tras pandemia

La recuperación económica y del empleo en el país está lejos, señaló el secretario general de la Confederación CROC, César Silva Reyes.



Mencionó que las cifras alentadoras que da el gobierno federal no corresponden a la realidad, pues los empresarios a duras penas sostienen la plantilla como para pensar en recontratar personal.



Agregó que desde los sindicatos no se ve creación de empleos, más bien están recuperando algo de lo que se perdió durante la pandemia, pero no se ha logrado rescatar todos los que en un momento se dieron de baja.



Indicó que en su momento, cuando las empresas estén en mejores condiciones, se podrá hablar de una recontratación de personal, pero esto se verá en la medida en que la economía remonte.



Señaló que en cuanto al semáforo epidemiológico, ya no se sabe qué mide, pues no va acordé con los dato de hospitalización por casos del COVID-19, más bien se mueve de acuerdo con la economía y tratando de mantener a flote las finanzas.



Consideró que la situación que se ha vivido con la epidemia tiene que dejar muchas enseñanzas, pero aunque las autoridades digan lo contrario, falta mucho por recuperar la economía.