CROC y CTM, en pleito por obra de pavimentacion, en Atoyac

Materialistas adheridos a la CROC no lograron trabajar este jueves en obras públicas del municipio de Ayotac debido a que la secretaria de la CTM, Angeles Martínez, rompió el acuerdo que hicieron con el Ayuntamiento, sobre los días que laborarían.



Transportistas de materiales explicaron que con el fin de trabajar una obra de pavimentacion con cemento de concreto hidraulico en un tramo de 800 metros en el camino al CONALEP, acordaron con el alcalde Oscar Pimentel Ugarte que dos días trabajaría la CROC y dos dias la CTM. Este jueves tocaba a la primera.



Sin embargo, la secretaria de la CTM, de forma prepotente, les dijo que los camiones de la CTM iban a trabajar porque así lo decía ella.



Los quejosos expresaron que han tratado de hablar con el secretario de la CTM, Jorge Rueda y no les da la cara, por lo que de no tener respuesta, ellos por la fueras harán valer su derecho.



Esperan que el alcalde Oscar Pimentel tome cartas en el asunto para que evite haya problemas que puedan traer graves consecuencias.



Dejaron ver qué está mujer se siente protegida por su central obrera y toma decisiones unilaterales pasando por alto al secretario general Jorge Rueda.