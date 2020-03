CROISZ exige a CAEV respetar descuento a familias vulnerables de la región

Tras considerar que el agua es un derecho humano universal y que existen familias vulnerables viviendo en extrema pobreza, el dirigente de la Coordinadora Regional de Organizaciones Indígenas de la Sierra de Zongolica (CROISZ), Yetlanetzi Atenco, solicitó a la CAEV que respete los acuerdos de descuento para 88 adheridos.



El dirigente social consideró que la Comisión de Agua del Estado de Veracruz debe realizar un estudio socioeconómico en los municipios donde tiene presencia como administrador del recurso y no cobrar por igual tarifas a familias a quienes no les alcanza para pagar por un servicio que debería ser gratuito.



Este día, una veintena de campesinos y obreros arribaron a las instalaciones de la CAEV para solicitar al Jefe de la Oficina administradora del recurso que dé respuesta a la solicitud hecha semanas atrás, luego que al tomar posesión del cargo el pasado mes de enero, no respetó los acuerdos de descuento.



"La CROISZ tiene acuerdo desde hace siete años en el que entregamos un padrón de familias de escasos recursos, que viven en cinturón de pobreza, mismas a quienes se les hace descuento por servicio de pago de agua pero en este año cambiaron al jefe de la oficina y no está respetando los acuerdos previos".



"No nos resuelven ni nos dicen si aceptarán el padrón. Tenemos un mes sin solución porque señala que le deben dar la autorización en Xalapa; luego, nos dijeron que no se puede, que la orden viene de la Oficina Central, ya fuimos a Xalapa pero aún no dan la resolución, estamos esperando y a ver si les aceptarán su pago", señaló.



Reiteró que el agua es un derecho humano y su distribución debe estar garantizado por el Estado y si no les alcanza el recurso para operar y no aceptan el descuento, entonces la Federación debe soltar más recursos para garantizar el derecho humano y no hacerse ver como una oficina recaudatoria.



Es de mencionar que la CAEV tiene presencia en los municipios de Río Blanco, Nogales, Ciudad Mendoza y Maltrata, donde la queja es generalizada, altos cobros y pésimo servicio.