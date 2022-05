CROM augura derrama económica “importante” por reparto de utilidades

El líder de la CROM en la región de Orizaba, Alfredo Hernández Ávila, aseguró que la derrama económica que se tendrá por el pago de utilidades a los miles de trabajadores será importante, dependiendo de la empresa y del puesto podrían recibir desde 2 mil hasta 60 mil pesos.Resaltó que la Participación de los Trabajadores en las Utilidades (PTU) es un derecho que da la Constitución para los empleados de todas las empresas. Esta prestación deberá ser entregada a más tardar en el mes de mayo. "La derrama económica que se genera por este pago es un logro más de la confederación y de los demás sindicatos".Añadió que el movimiento económico será importante, pues aun cuando algunas empresas no podrán pagar las utilidades por ser de nueva creación o las que se están recapitalizando, hay alrededor de 16 mil trabajadores en la zona que recibirán desde 2 mil hasta 60 mil pesos por este concepto."Algunas empresas van a hacer el reparto de utilidades histórico que finalmente traerá un impacto a la economía en la región, porque los empleados podrán invertir en lo que así deseen pero se moverá la economía".Acotó que tras estos dos años y medio de pandemia, este dinero que se entregará a los trabajadores es benéfico no sólo para ellos, sino también para los comercios en donde adquirirán productos que requieren o quizá también puedan invertir para iniciar un negocio."Por eso en los sindicatos y en la CROM, tenemos que cuidar que se paguen bien las utilidades pero también le toca al Gobierno Federal hacer algo para que no nos quiten impuestos de las utilidades. Que no sigan lastimando más la economía de la base trabajadora, porque esa es la economía del pueblo".