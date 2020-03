CROM buscará reunirse con patrones de empresas ante contingencia COVID-19

Con el fin de planear las medidas a tomar en cada empresa ante la contingencia que se vive en materia de salud, la dirigencia de la CROM en la zona busca reuniones con cada uno de los patrones, indicó el secretario general de la central obrera en la región, Alfredo Hernández Ávila.



Señaló que el tema del COVID-19 es causa de preocupación entre el empresariado pues va más allá de una contingencia, ya que entre las consecuencias puede estar la detención de la producción y del costo-beneficio.



Destacó que la parte patronal está consciente de que no se puede ir en contra de las medidas que se apliquen para la contención de la pandemia, por lo que cada una deberá tomar sus propias medidas de seguridad e higiene conforme a la Ley Federal del Trabajo y los contratos colectivos.



Mencionó que la intención de reunirse es ver cuál va a ser el esquema durante la semana del 20 al 30 de marzo, que es donde se espera se dé el mayor número de casos, por lo que se verá si se aplican guardias o cómo se trabajará para proteger la salud del personal.



Agregó que, como sindicato, se tiene que informar a los trabajadores de que esto no es un tema de la empresa ni del sindicato y se debe planear con antelación pues no se puede estar esperando a ver qué pasa.