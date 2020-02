Crucero rechazado en Jamaica por temor a coronavirus se dirige a México

Un crucero de la firma ítalo-suiza MSC se dirige a la turística isla Cozumel, en el sureste de México, luego de que autoridades de Jamaica e Islas Caimán le negaran el desembarco por sospechas de coronavirus, dijo la empresa este miércoles.



MSC aseguró en un comunicado sentirse "decepcionado" por la decisión y agregó que ningún pasajero en el crucero "Meraviglia" tiene síntomas del nuevo coronavirus, un brote surgido en China y que ha dejado miles de infectados alrededor del mundo.



"No se han reportado casos de virus Covid-19 (la nueva cepa de coronavirus) a bordo de 'MSC Meraviglia' o cualquier otro barco en la flota de MSC Cruceros", dijo la empresa con sede en Ginebra. Explicó que un miembro de su tripulación tiene influenza estacional (tipo A) pero no estuvo en ningún país afectado por el coronavirus.



Además, explicó que ya se puso en contacto con las autoridades de salud mexicanas para ofrecerles los registros médicos de la tripulación y pasajeros, realizados durante el embarco.



"MSC Cruceros niega el embarque a cualquier persona, ya sea tripulación o invitado, que haya viajado hacia o desde China continental, Hong Kong o Macao, así como a las personas que durante los últimos 14 días han viajado hacia, desde o a través de cualquiera de los municipios que están sujetos a cuarentena en Italia", detalló la firma.



La embarcación, con 4 mil 500 pasajeros y una tripulación de mil 600 personas, había llegado ayer martes al puerto jamaicano de Ocho Ríos procedente de Miami (Estados Unidos) pero se le negó el desembarco por temor a que el pasajero tuviera coronavirus.



El crucero esperó casi cuatro horas frente a las costas de Jamaica y después siguió su ruta por el Caribe hasta su siguiente etapa en las Islas Caimán, George Town, donde también se le negó el atraque.



La compañía asegura que "no se ha registrado ningún caso de coronavirus (COVID-19) a bordo de la 'MSC Meraviglia' ni en ninguna otra nave de MSC Cruceros".



Al trabajador enfermo se le ha diagnosticado una gripe, está en condiciones estables, toma fármacos y ahora mismo no tiene fiebre y está prácticamente curado, señaló.



Por precaución, fue aislado del resto de la tripulación y de los huéspedes desde el primer momento en que mostró síntomas. A bordo no se ha registrado ningún otro caso de gripe.



El comandante de la nave y la dirección de la compañía están ya en contacto con las autoridades sanitarias de México "para garantizar que su decisión (sobre si permite el desembarco) se base en los hechos de los informes clínicos" de la tripulación del barco.



Autoridades del puerto Cozumel no estuvieron inmediatamente disponibles para comentar al respecto.



El coronavirus, que se cree se originó en un mercado de venta de fauna silvestre en la ciudad china de Wuhan a fines del año pasado, ha infectado a unas 80 mil personas y acabado con la vida de más de 2 mil 700, la gran mayoría en China. Hasta el momento, México no ha reportado casos.