Cruz Roja Coatepec celebra apoyo para adquirir insumos contra COVID-19

El presidente del Consejo local de la Delegación de la Cruz Roja en Coatepec, Roberto Macías Bañuelos, informó que luego de algunos apoyos recibidos y a través de recursos propios, la institución ya cuenta con el equipo mínimo para poder enfrentar en los siguientes días la crisis por el coronavirus, colaborando con las autoridades sanitarias.



“Nosotros con el apoyo de algunas personas, de la propia institución estatal y recursos propios, adquirimos unos kits de trajes especiales, mascarillas, cubrebocas y batas quirúrgicas, caretas, guantes especiales, ya tenemos un equipo mínimo de lo que se necesita”, detalló.



Además, abundó que la Cruz Roja Xalapa les donó una cápsula para traslados de pacientes con COVID-19, por lo que los paramédicos de la agrupación ya están preparados en caso de ser necesario.



Aunque dejó en claro que estos socorristas sólo son colaboradores y no forman parte de la primera línea de atención, pues es la Secretaría de Salud quien cuenta con los recursos y la responsabilidad ante esta pandemia.



“Somos colaboradores de la autoridad sanitaria porque ellos son los que tienen los recursos, la responsabilidad pero en este caso, por ser el pico de la pandemia y si hay la necesidad vamos, la gente está preparada”, dijo.



Agregó que por el momento, la delegación no ha atendido ningún caso sospechoso pero insistió en que ya están preparados.



Del mismo modo, reconoció que la Delegación de la Cruz Roja en Coatepec, desde su creación en 1938, nunca había enfrentado una pandemia como la que se está viviendo en todo el país.



Y es que en este 8 de mayo, “Día Internacional de la Cruz Roja”, en referencia al nacimiento de su fundador Henry Dunant en 1828, Macías Bañuelos refirió que no ha habido una crisis tan grande como la del COVID-19 en toda la historia de Coatepec.



Aseveró que se han enfrentado a otro tipo de desastres como incendios y temblores “pero no tan grandes como esta pandemia”.



“A Coatepec le han tocado otras cosas pero no desastres tan graves y del tamaño de lo que estamos viviendo, a la Cruz Roja Internacional le tocó la Gripa Española en 1918 pero desde entonces no le había tocado una pandemia tan grande”, expresó.