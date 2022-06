Cruz Roja constantemente detecta a mujeres violentadas que temen denunciar

Aunque a la Cruz Roja llegan mujeres agredidas, el personal no puede hacer nada, pues al preguntarles qué les ocurrió mencionan que se trató de una caída e insisten en esa versión, indicó Orlanda Romero, jefa de Enfermeras de la Cruz Roja.Señaló que como profesionales en la salud saben detectar cuándo hay una herida por accidente y cuándo se debe a una agresión, pero no pueden notificar a la Fiscalía si las personas insisten en que no fueron golpeadas.Mencionó que han atendido a mujeres que llegan golpeadas en todo el rostro, pero cuando les preguntan qué pasó les dicen que se cayeron y aunque les insistan no cambian su versión, entonces no pueden hacer nada.Respecto a otros servicios que brindan, mencionó que mucha gente llega a solicitar la aplicación de inyecciones, toma de presión, curaciones, y cuando llegan con la presión alterada se les normaliza, también atienden a personas que llegan con cuerpos extraños en el ojo o con problemas de oído.Mencionó que entre los niños lo más común es que acudan porque se metieron algún objeto pequeño a la nariz y al respirar se le va al fondo y se les atora, entonces les asusta y les causa dolor, por lo que tienen que utilizar unas pinzas para retirárselos.Comentó que por las inyecciones y toma de presión se cobra una cuota de recuperación de 30 pesos, ya que utilizan algodón, alcohol, y además esos desechos se van a un contenedor especial y posteriormente se paga a una empresa que se encarga de su disposición final y lo mismo pasa con los baumanómetros, ya que son equipos caros que deben ser reemplazados constantemente y con esos pequeños cobros cubren esos gastos.