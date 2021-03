Cruz Roja en Córdoba exhorta a no relajar medidas sanitarias contra el COVID-19

En este periodo vacacional de Semana Santa es necesario mantener las medidas sanitarias y no relajar las acciones de prevención contra el COVID-19, señaló el coordinador local de socorristas de Cruz Roja en Córdoba, Héctor Solís.



Enfatizó que lo principal es mantener las medidas sanitarias correspondientes, no relajarse, y no porque hayan decretado desde la Secretaría de Salud semáforo epidemiológico verde, quiere decir que haya acabado la pandemia.



"Tenemos que continuar con todas las medidas sanitarias, evitar las aglomeraciones, mantener la distancia, lavado constante de manos, usar gel antibacterial y por supuesto el uso permanente del cubrebocas, pero en la medida de lo posible no salir".



El técnico en urgencias médicas dijo que también se cuiden si van a salir a carretera, no autos sardinas, descansar antes de viajar, revisar el vehículo antes de salir, llevar llantas de refacción, no viajar de noche, no conducir en estado de ebriedad, entre lo más importante.



Señaló además que cuidar a los menores de edad sobre todo si van a ríos o balnearios.



Finalmente dijo que, en esta temporada de vacaciones, aumentan los accidentes en carretera por ello reiteró que es necesario tomar las precauciones necesarias para evitar accidentes que lamentar.