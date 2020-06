Cruz Roja en Veracruz despide a 5 trabajadores por negar atención a enfermo

Tras el caso difundido en rede sociales sobre un hombre alvaradeño que falleció tras no ser atendido en la Cruz Roja delegación Veracruz, fueron despedidos cinco trabajadores por fallas serias en el proceso de atención.



De acuerdo al presidente del patronato de esa institución en la delegación Veracruz, Oswaldo Ficachi Figueroa, se trata de dos empleados de vigilancia y tres del área de enfermería y atención hospitalaria quienes actuaron mal al negarle la atención médica al señor de 61 años.



“Resulta inhumano haber tenido el paciente en el suelo y no haber reaccionado nuestro personal y no haberle ayudado (...) ni siquiera proveer una silla de ruedas para poder subirlo al taxi en el cual se lo llevan, esas son las razones por las cuales el personal fue suspendido de manera inmediata”, declaró,



El entrevistado puntualizó que estos hechos ocurrieron durante la madrugada del 10 de junio, en el hospital ubicado en Díaz Mirón de la ciudad de Veracruz.



Explicó que en un inicio, el señor pasó por el filtro de detección de síntomas de COVID-19 y como tenía algunos de ellos no se le permitió entrar al área de urgencias.



Minutos después, el hombre se desplomó en el suelo ante el intenso dolor abdominal que presentaba, situación que fue ignorada por el personal de este nosocomio, por lo que los familiares optaron por sacarlo de ahí a rastras.



Aunque la familia argumentó que no les dieron la atención por no contar con 350 pesos para pagar la consulta de urgencias, Ficachi Figueroa negó esta versión y admitió que se trató de un caso de negligencia por parte del personal de este hospital, mismo que reiteró ya fue despedido.