Cruz Roja está preparada para atender pandemia pero carece de equipo de protección

El presidente del Consejo Local de la delegación de la Cruz Roja en Coatepec, Roberto Macías Bañuelos, indicó que en caso de que el Gobierno Federal convoque a los grupos voluntarios a unirse a la emergencia sanitaria que se vive por el COVID-19, técnicamente están preparados, no así en cuanto al equipo de protección adecuado.



Y es que dijo que la institución está pasando una situación económica crítica, pues algunos medios por los cuales obtienen recursos han tenido que ser cancelados, por ello aseguró que la Cruz Roja tiene vocación de ayuda pero en este caso, tendría que ser equipada para que sus voluntarios se integren a la emergencia.



“Hay que recordar que nosotros somos voluntarios y en esta situación de desastre, el Presidente de la República, Protección Civil Nacional y la Secretaría de Salud Federal son quienes tienen que hacer el llamado. Los voluntarios vamos a ir cuando nos llamen y en la medida que tengamos los recursos, tanto humanos, técnicos, financieros y recursos de protección”, detalló.



Sin embargo, aseguró que por el momento ninguna autoridad los ha convocado a unirse en coordinación para atender la contingencia.



“La Delegación Coatepec no ha sido convocada por el Sector Salud que es quien decide qué se hace. Sabemos de oídas pero no hemos sido convocados a alguna reunión de coordinación. El servicio humanitario está disponible pero necesitamos ser convocados y equipados. Estamos en una situación financiera crítica, los voluntarios tienen vocación pero también hay temor y por eso deben protegerse.



“En este momento no estamos preparados, en cuanto a los equipos no los tenemos porque no tenemos recursos financieros, para empezar hay escasez y si se requiere habrá que conseguirlos con el Sector Salud. Si nos llaman y entramos en la estrategia, técnicamente estamos preparados, tenemos recursos humanos y equipo de transporte pero necesitamos otro tipo de equipos”, sostuvo.



Aunque admitió que desde la sede nacional y estatal, la Cruz Roja les ha informado sobre los protocolos ante un paciente sospechoso de COVID-19, no descartó que los socorristas pudieran encontrarse ante esta situación, por lo que advirtió que este tendría que vincularse al Centro Regulador de Urgencias Médicas (CRUM), pues de otro modo el personal estaría en riesgo.



“Hay un protocolo de cómo actuar desde la sede nacional y estatal de la Cruz Roja, instrucciones de qué hacer y qué no hacer. Es algo de incógnita si acudimos a atender a alguien y tiene síntomas, tendríamos que derivarlo al Centro Regulador de Urgencias Médicas, porque estaríamos en riesgo, puede ser alguien que no tenga ni síntomas”, comentó.



Finalmente, aprovechó para exhortar a la gente que evite salir de sus casas como medida de prevención y así disminuir los contagios.