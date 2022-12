Cruz Roja Orizaba logró recaudar 67 mil 500 pesos en colecta

Un total de 3 mil 500 pesos aportaron los ciudadanos durante la Colecta 2022 de la Cruz Roja delegación Orizaba, informó la presidenta de la delegación Orizaba de la Benemérita institución, Xóchitl Sosa de GarcíaIndicó que a eso se suma los poco más de 25 mil pesos que dio de donativo el alcalde Juan Manuel Diez Francos; 17 mil pesos más que ingresó el coordinador de Socorros a través de una rifa y 22 mil más que metió la coordinadora de Capacitación.Señaló que el total de 67 mil 500 pesos lo tendrán que cuidar al máximo porque con esa cantidad se pagarán a inicios de año alrededor de 20 mil pesos por el predial, agua potable, drenaje y limpia pública, aunque nunca han utilizado ese servicio.Reconoció que siempre se ha solicitado que les condonen los pagos municipales, pues la Cruz Roja es una institución de beneficencia privada, cuyos ingresos por los cobros de atenciones que se brindan apenas les dan para cubrir el costo del material, mientras que con el apoyo de donativos que hacen personas altruistas lograr cubrir el gasto corriente mensual.Por su parte, Ángel Flores Téllez, coordinador de Socorros, lamentó la falta de empatía de los ciudadanos por la labor que realizan y sin saber todo lo que hace la institución, pues en redes sociales hubo gente que decía que no se debe dar ni un peso más a la Cruz Roja.Comentó que si bien no se puede quedar bien con todo mundo, al menos se les pide que si no conocen cómo funciona esta institución y lo que hace, al menos la respeten.Reconoció que es fácil juzgar cuando no se está adentro, pues detrás del apoyo que brinda la Benemérita Institución hay un gran trabajo de voluntarios.