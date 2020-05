Cruz Roja sólo canaliza a pacientes con síntomas a centros de atención COVID-19

Aunque las clínicas de la Cruz Roja Mexicana no son centros de atención COVID-19, sí fungen como canalizadores de los pacientes a los nosocomios habilitados para atender a los enfermos del virus.



El coordinador de Dirección Médica de la benemérita institución, Noé de la Cruz Guzmán, señaló que a las personas que han llegado con síntomas de coronavirus sólo se les brinda atención prehospitalaria para estabilizarlos y de inmediato son trasladados a hospitales.



"Estamos brindados servicios prehospitalarios y de urgencias para estos pacientes y canalizarlos a las unidades COVID-19, usamos los insumos en esta acción, las batas son esenciales para proteger al personal de la salud".



Asimismo, se ha limitado los servicios de hospitalización e imagenografía a quienes no tengan ningún síntoma de coronavirus, por ello, se aplican filtros para evitar contaminar el equipo y que se pongan en riesgo más personas.



"No podríamos brindar un servicio de hospitalización de paciente COVID-19, es algo importante, en el caso de estudios de imagenología, tomografía, radiografía a pacientes confirmados, se compromete mucho el servicio, sin embargo, la gente lo ha entendido bien y se canalizan a los hospitales COVID-19".



La Cruz Roja, continúa con los servicios a pacientes con otros padecimientos y accidentes pero también se aplican filtros de detección del COVID-19.



"Todas las delegaciones siguen prestando servicios para las urgencias que generalmente ocurren, antes de la pandemia, de por si teníamos accidentados, personas con complicaciones, Cruz Roja no deja de suministrar esos servicios, se incrementa y se mantiene las consultas en general, solamente que con filtros adecuados".



Si bien, hay atención de consulta, se ha exhortado a la población a que a través de las redes sociales y del teléfono 9234400, soliciten citas, para evitar la concentración de personas en las clínicas.