Cruz Roja y Derecho internacional humanitario

La paz (La no guerra) es un derecho del ser humano.La cabeza del informe noticioso reza: “Xalapeños ‘chistosos’ no dejan de hacer llamadas de broma a Cruz Roja” ( Portal alcalorpolitico.com 31/03/2022 ) Dicho encabezado parece superficial e intrascendente y lo es, pero tiene un mar de fondo. Iniciemos diciendo a los habitantes de Xalapa o de cualquier lugar del mundo que tales hechos no tienen nada de “chistosos”.Iranzu Mendia nos presenta a la Cruz Roja como la “Organización internacional humanitaria con presencia en casi todos los países del mundo, en los que realiza un trabajo de prevención y alivio del sufrimiento humano tanto en tiempo de guerra como de paz.”Así pues, el cambio que se introduce para pensar el tema es la luz que trae consigo la proclamación del derecho internacional humanitario. El autor citado señala que el origen de esta institución humanitaria está asociado al testimonio recogido por el ginebrino Henry Dunant en su libro Un recuerdo de Solferino, basado en su observación de las consecuencias de la batalla de Solferino el 24 de junio de 1859, en la que los heridos quedaban abandonados a su suerte y morían en el campo de batalla.Las propuestas de Dunant -nos dice el mismo autor- en favor de un tratamiento más humano de los enfermos y heridos de los conflictos militares resultaron en la creación en 1863, en Ginebra, del Comité Internacional de Socorros a los Militares Heridos o Comité de los Cinco, denominado a partir de 1880 como Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR).También nos muestra que “En 1864, en una nueva conferencia internacional celebrada en Ginebra se estableció el marco jurídico dentro del cual las Sociedades Nacionales podrían desarrollar sus acciones de socorro. Este primer marco jurídico, posteriormente revisado y ampliado, se conoció como el Convenio de Ginebra Relativo a la Protección a los Heridos y Enfermos de los Ejércitos de Campaña, y fue complementado en 1929 con un nuevo Convenio Relativo al Tratamiento de los Prisioneros de Guerra.”Los avances de la comunidad internacional -continúa aseverando el mismo autor- en el desarrollo de nuevas medidas para la protección de los prisioneros de guerra, así como de la población civil durante los conflictos armados resultaron el 12 de agosto de 1949 en la adopción definitiva de los cuatro Convenios de Ginebra que desde entonces constituyen el núcleo del derecho internacional humanitario. En tiempo de guerra, los Convenios de Ginebra están orientados a proteger a los heridos, enfermos y náufragos de las fuerzas armadas, a los prisioneros de guerra y a las personas civiles.En un libro sobre la no violencia (con perspectiva teológica) encontramos una descripción de la situación mundial hodierna con las siguientes palabras: “La situación absurda de la mutua intimidación disuasoria mediante la amenaza recíproca de una aniquilación total, el incremento del material bélico que podría aniquilar unas veinte veces a la humanidad entera, y el hecho de que la decisión al respecto esté en manos de un par de personas, es algo que representa el desafío máximo también, y precisamente, para la teología.” (Bernhard Häring).También, y precisamente, para el derecho éste es el desafío. Es cierto, no queremos ni podemos (no estamos preparados para ello) volar hasta los cielos teológicos. Ante un ataque nuclear, si nos quedamos mirando el cielo o el derecho, de todos modos, estaremos a medio paso de la muerte. Pero, el derecho es nuestra materia de estudio y estamos decididos a seguir trabajando en dicha materia... hasta el final de nuestros días.El objeto que se desea pensar en esta ocasión es la Cruz Roja a la luz del derecho internacional humanitario, pues lleva razón Miguel Carbonell cuando advierte la carencia de formación en materia de tratados internacionales. Las honrosas excepciones estarán en la Ciudad de México. Ya que, en las provincias del país, seguimos atados a la jerarquía de las normas jurídicas según el sistema mexicano de inspiración kelseniana.Del objeto señalado -en una primera aproximación- solamente queremos relacionar dos términos Cruz Roja y Derecho Internacional Humanitario. Concebimos a la Cruz Roja como una institución de ayuda humanitaria, pero nos falta entenderla y aceptarla como una agencia que trata de hacer respetar el Derecho Internacional Humanitario.De aquí que las siguientes palabras de Eugenio Raúl Zaffaroni podrían no tener significado entre nosotros: “La Cruz Roja Internacional agota su poder tratando de contener las manifestaciones más crueles de la guerra, pero no puede hacerla desaparecer. Y el poder punitivo, por mucho que se lo deslegitime discursivamente por su selectividad, tampoco desaparece.” El propósito de Zaffaroni es relegitimar el derecho penal que está hecho a imagen y semejanza del derecho internacional humanitario.La Cruz Roja Internacional es una Institución Humanitaria Universal de carácter voluntario que lucha por el bienestar social y proclama el Derecho Internacional Humanitario . Creada el 9 de febrero de 1863 para los heridos de guerra, extendió posteriormente sus labores hacia la población durante la paz.Hoy, los fines de Cruz Roja nos resultan impresionantes y son los siguientes: la búsqueda y fomento de la Paz, así como de la cooperación nacional e internacional; la prevención y la reparación de los daños originados por accidentes, catástrofes, siniestros, calamidades públicas, conflictos, enfermedades, epidemias y sucesos similares; la promoción y colaboración en programas de bienestar social, con especial atención a colectivos marginados o con dificultades para su integración social; el fomento y participación en programas de salud y en acciones que resulten convenientes para la sanidad pública; aliviar los sufrimientos en casos de conflictos armados, situaciones de violencia o desórdenes de otro tipo, respetando y haciendo respetar el Derecho Internacional Humanitario.Otras misiones importantes son cooperar con los gobiernos en la mejora de la salud y bienestar de la población, tanto en el ámbito social como en el plano sanitario realizando labores asistenciales en accidentes, emergencias y calamidades, así como colaborar en las tareas de protección medioambiental. Y todo ello ha de realizarse de acuerdo a sus Principios Fundamentales: humanidad, imparcialidad, neutralidad, independencia, voluntariado, unidad, universalidad.Aquellos que saben aseguran que no alcanza la vida de un mexicano, mujer u hombre, para conocer las leyes mexicanas. Por lo menos habrá que conocer la Constitución Política de México. Pero, ahora, que, en materia de Derechos Humanos, los Tratados internacionales forman parte de la Constitución. Nos hemos sumergido en la perplejidad.