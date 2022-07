La presidenta del Colegio Nacional de Médicos Forenses y Peritos de México, Raquel Marisela Lagunes Huerta, atribuyó el boom de carreras en Ciencias Forenses y el interés de las personas por estudiarlas a las series estadounidense con esta temática como CSI.Aunque se le cuestionó si esto podría deberse a la realidad de inseguridad en el país y la necesidad de más personal especializado, reiteró que dichos productos televisivos alentaron a las recientes generaciones a formarse en el campo de la Criminalística."Honestamente a quien le gusta las Ciencias Forenses, le gusta estudiarla, le gusta investigar. Resultó ser un boom porque de repente fuimos bombardeados por muchísimas series televisivas (...) Estamos bombardeados por culturas extranjeras", expresó en conferencia de prensa.No obstante, indicó que lo que muestran todas esas series "no son absolutamente reales" y no tienen nada qué ver con la realidad científica y forense."Afortunadamente y desafortunadamente, las Ciencias Forenses fueron un boom y explotaron, hay muchas escuelas que surgieron, muchas escuelas que están preparando a personas que van a servir en el ámbito forense. Es una ciencia multidisciplinaria", destacó.Al pedirle una opinión sobre el cuestionamiento hacia la Fiscalía General del Estado (FGE) por la falta de peritos para realizar rápidamente las investigaciones, se limitó a decir que las Ciencias Forenses avanzan diariamente y todos los profesionales desde los abogados hasta los políticos deben actualizarse."Avanza tan rápido la ciencia, avanzan tan rápido los aparatos y toda la infraestructura técnica para poder dar una respuesta científica que a lo mejor repercute de una forma en la cual resulta ser injusta para una institución, no podemos compararnos con otros países", manifestó.Aunque al anunciar el nacimiento de este colegio comentó que se acabaron los "todólogos" en las Ciencias Forenses, Lagunes Huerta rechazó que existan profesionales que hagan varias actividades al mismo tiempo en la FGE.