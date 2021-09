Cuando deje el cargo, “cancelo el Face, el Twitter, mi teléfono, todo”, dice AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que al terminar su mandato, “si la gente lo decide en la revocación de mandato”, se retira completamente a finales de septiembre de 2024.“Y es retiro completo (...) Nada, no vuelvo a participar. Cancelo el Face, el Twitter, mi teléfono, todo. No vuelvo a estar en un acto público, voy a procurar que no me tomen ninguna foto porque entonces sí voy a poder estar totalmente cómodo.“No hace falta estarse rasurando toda la mañana. Entonces con los árboles, con los pájaros; escribiendo y eso no para publicar cada año, no. Voy a publicar saliendo, a los tres años para no tener nada que ver”, dijo López Obrador en su conferencia mañanera de este miércoles en Palacio Nacional.En el Salón Tesorería, el Presidente mencionó que a su salida del gobierno entregará “buenas cuentas”, además que su movimiento tiene buenos relevos generacionales.Indicó también que lo único que deben de tener todos los que participan en política, “es no tener mucho apego al poder”.“El no quedarnos mucho tiempo, el no sentirnos insustituibles, el no caer en el necesariato, el no decir ‘me falta tiempo para terminar la obra’, el no decir ‘es que solo yo, no hay otro’, eso lo tengo muy claro”, declaró.