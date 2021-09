Cuando nado estoy bailando, dice atleta paralímpico Diego López

“Lo que más me gusta es nadar, porque en ese momento no tengo tantas limitantes para moverme como lo tengo tal vez afuera, que tengo que movilizarme en mi silla de ruedas. Cuando nado de dorso siento que estoy bailando”, expresó el abanderado mexicano en los Juegos Paralímpicos en Tokio 2020, Diego López.Entrevistado, “el misil xalapeño” y uno de los atletas más condecorados tras ganar medallas de oro, de plata y de bronce en natación, dijo que su participación en su segunda justa paralímpica fue una exitosa e inolvidable experiencia.“Muy contento, una emoción muy grande, me siento muy contento por todo el apoyo que me han dado, increíblemente feliz, faltan palabras para explicar ese momento al subir al pódium”, comentó.El atleta de 26 años, indicó que fue un año complicado por la pandemia, sin embargo, exhortó a las personas a perseguir sus deseos con decisión para poder alcanzarlos.Y es que el medallista se reunió con maestros del Sindicato Estatal de Trabajadores al Servicio de la Educación (SETSE), de quienes recibió un reconocimiento por sus logros, toda vez que es hijo de docentes.El atleta pudo platicar con profesores acerca de la preparación que realizó para poder llegar a esta justa olímpica, donde pudo subir en 3 ocasiones al pódium.