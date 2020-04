Cuarentena dispara violencia intrafamiliar, en Xalapa: Policía Municipal

El director de la Policía Municipal de Xalapa, Francisco Villa, dio a conocer que en estas últimas semana de cuarentena por el COVID-19, los llamados por violencia intrafamiliar han aumentado.



"Sí, totalmente, por lo menos en siete hubo consumo de alcohol. Los varones no están acostumbrados a estar en casa, no están acostumbrados convivir con su esposa, con los hijos".



Asimismo, dijo que en esta violencia está influyendo en demasía el consumo de bebidas alcohólicas.



"Tenemos que disminuir y suprimir el consumo de alcohol y aprender a convivir entre nosotros entre nosotros. Hay reportes de violencia contra la mujer en casa. Invito a la ciudadanía a no realizar consumo de bebidas alcohólicas, ya que eso está siendo un detonante para la violencia intrafamiliar".



Explicó que los llamados a la policía municipal, los realizan xalapeños por medio de las redes vecinales.



Así también, exhortó a todas las familias a rescatar valores, y covivencia, ante esta pandemia que se está presentando en todo el mundo.