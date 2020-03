Cuarentena en EU por COVID-19 provoca reducción en envío de remesas a Atlahuilco

La cuarentena sanitaria declarada en Estados Unidos por la presencia del coronavirus (COVID-19), está provocando una reducción en el envío de remesas de las familias indígenas de la sierra de Zongolica, alertó el presidente municipal de Atlahuilco, Raymundo Ixmatlahua Lemus.



Comentó que con esta pandemia, a los extranjeros les exigen visa o cualquier otra documentación legal para depositar sus remesas y al no comprobar su estancia legal, pues simplemente no pueden realizar esas operaciones, además de que los centros de trabajo también están en cuarentena.



Entrevistado poco después de la reunión sostenida en la Jurisdicción Sanitaria de Orizaba con representantes de los Servicios de Salud de Veracruz, el munícipe informó “acudimos a la Jurisdicción Sanitaria de Orizaba para tratar el tema del coronavirus (COVID-19) y decir a la ciudadanía que se suspenden las reuniones para evitar que esa enfermedad se propague”.



Sobre cómo la ciudadanía ha tomado esa pandemia, explicó “es algo que se complica para el municipio, porque vienen las fiestas de Semana Santa, por eso se va hablar con los párrocos para explicarles sobre esta contingencia”.



En cuanto a las medidas preventivas implementadas en Atlahuilco, señaló “ya se emitieron los documentos a los agentes municipales para que ya no realicen reuniones, ya se suspendieron clases en las escuelas y la gente ya está consiente para que cuiden su salud”.



Respecto al dinero que reciben del extranjero las familias indígenas de este municipio, reiteró que ha afectado porque “en Estados Unidos también tomaron medidas por la cuarentena”.