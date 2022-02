Cuaresma: campaña de “trasplante de corazón”

En la tradición bíblica el corazón es el centro íntimo de las decisiones, es la sede de los pensamientos y afectos. Con mucha frecuencia se habla del corazón para señalar que de él sale todo lo bueno que hay en el hombre, así como las cosas malas. Todo esto tiene su origen en el corazón.Los profetas del Antiguo Testamento, de una manera particular, emplean esta terminología para señalar cómo el pueblo de Dios ha estado inclinado al mal, que se sintetiza en dos grandes faltas: adorar a dioses falsos y cometer injusticias.Sin embargo, ante esta situación que vive el pueblo de Israel los profetas se proponen resaltar la manera tan íntima como Dios ama a su pueblo, al grado de pasar por alto todas estas faltas para poder purificarlo, para llenarlo con toda clase de bendiciones y para darle un nuevo corazón.Este trasfondo bíblico es el más apropiado para descubrir la importancia que tiene el tiempo de la cuaresma, que iniciaremos el próximo miércoles al recibir la ceniza. Así como lo hizo con el pueblo de Israel, el Señor también se propone durante este tiempo realizar esta operación de “trasplante de corazón”.En nuestro caso también descubrimos una serie de inconsistencias en nuestra vida cristiana, lo cual hace necesario y urgente el cambio de corazón. Se podría decir que nuestro pecado y nuestras injusticias hacen quedar mal a Dios, cuestionan su existencia en el contexto social que estamos viviendo.Pero lo más sorprendente de esto es que Dios toma la iniciativa y muestra mucho interés en realizar esta operación. Lo quiere hacer no por nuestros méritos, o porque hayamos cambiado de actitud, incluso lo hace a pesar de nuestros pecados, para que se manifieste su santidad y su misericordia.La acción de Dios será una transformación interior total haciendo incluso la operación de arrancar el corazón de piedra y cambiarlo por un corazón de carne. De otra forma será difícil entender su proyecto y su propuesta de amor y de justicia. Esta operación es necesaria para poder interiorizar los valores del evangelio y, en consecuencia, instaurar el reino de Dios entre nosotros.La tristeza, la desesperación, la desconfianza, el egoísmo, la ambición, la superficialidad, la soberbia, las injusticias que cometemos, la falta de solidaridad, el desprecio por los demás, son síntomas de que necesitamos una auténtica transformación interior.La cuaresma se presenta, pues, como esa temporada especial para curar precisamente estas enfermedades, para realizarnos un “trasplante de corazón”. El Señor nos ofrece un corazón de carne para sustituirlo por el corazón de piedra que ahora llevamos y que nos hace insensibles, duros, fríos, indiferentes, exponiéndonos a la muerte espiritual.Anímate a vivir la cuaresma, propicia un encuentro con el Señor, practica la oración, escucha con atención la Palabra de Dios, y entonces el Señor arrancará ese corazón de piedra que te aísla, que te fatiga, que te hace insensible, que te hace indiferente, y te dará un corazón de carne, un corazón humano que se abra a su amor y al reconocimiento de los demás. Un corazón que te haga sensible a las necesidades de los demás y que no te deje indiferente ante las injusticias.Sólo Dios puede llevar a cabo esta transformación, este profundo cambio en nuestra vida, este “trasplante de corazón”. “Les daré un corazón nuevo y pondré dentro de ustedes un espíritu nuevo. Arrancaré de su carne ese corazón de piedra y les daré un corazón de carne” (Ez 36,26).