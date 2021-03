Cuaresma no afectó venta de carne en Veracruz Puerto

Los comerciantes de carnes rojas aseguran que la temporada de "cuaresma" no les ha impactado, contrario a otros años en los que se acostumbra sustituir este alimento por pescados y mariscos, la situación económica obliga a buscar los mas accesible al bolsillo.



Actualmente son pocos los que guardan la vigililia, afirman los tablajeros, dado que sus ventas se han mantenido con respecto al año pasado.



"Como tenemos precios más accesibles que el pescado y mariscos, las amas de casa prefieren consumir res y cerdo, también estamos por debajo del precio del pollo. Desde el año pasado que empezó la pandemia no se guardó vigilia", dijo Carlos Balcazar Gamboa, locatario del mercado "Miguel Hidalgo".



Desde que empezó la pandemia por el COVID-19, la caída en las ventas de la carne en general fue de alrededor de un 30 por ciento y no se han recuperado.



Sin embargo, la falta de turismo de manera general, el cierre de comercios de comida y la falta de efectivo se refleja en sus ventas.



"Un 30 por ciento, no hay Semana Santa, no hubo Carnaval, todo afecta, no hay turismo, no hay entrada de dinero, cuando hay turismo la gente viene, el COVID y la falta de turismo. Si viene uno que otro, lo esencial, no dejan de venir pero lo normal que por la falta de trabajo y los lugares que han cerrado ", señaló, Jorge Alberto Mata García, locatario.



El precio de la carne de res y de cerdo se mantiene, el kilogramo del bistec de res está en 140 y carne molida 138, mientras que el bistec, maciza y la chuleta de cerdo se vende a 80 pesos.