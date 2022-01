Cuarta ola de contagios avanza muy rápido en Veracruz, advierte Gobernador

Aunque Veracruz se mantiene en semáforo epidemiológico en color verde ante la cuarta ola de la pandemia por COVID-19, los contagios aumentan, expresó el gobernador Cuitláhuac García Jiménez al reconocer que siete municipios se encuentran en naranja y 61 en amarillo.“Estamos en la cuarta ola, muy rápido se alcanzan números muy altos en el aumento de contagios. En pocos días el contagio es muy rápido, hospitalizaciones han aumentado más en los federales, no corresponde al número de contagios, así como tampoco las defunciones”, detalló.En conferencia de prensa semanal desde Palacio de Gobierno, el Mandatario estatal reiteró el llamado a la población para que continúe con la aplicación de los protocolos sanitarios para evitar que continúen los contagios.Y es que si bien los contagios aumentan rápidamente, las hospitalizaciones aunque han aumentado, no coinciden con el porcentaje de los contagios, por lo que reiteró el llamado a prevenir cualquier riesgo a la salud.“Tenemos ya siete municipios en naranja, 61 en amarillo y el restante en semáforo verde, estamos aún en semáforo verde como Estado”.En ese tenor, García Jiménez resaltó que gracias a la vacunación, tanto las hospitalizaciones, como los decesos no han aumentado en relación al número de contagios, por lo que insistió en el llamado a la población a vacunarse.El Ejecutivo estatal destacó que en territorio estatal se vacunó al personal de salud y al magisterio con el refuerzo contra el COVID-19, donde ahora inició el proceso para los de 40 años y 50 años en adelante, donde gracias a la cantidad de dosis se inició este lunes en ciudades grandes.“Estamos en el refuerzo de 50 y 40 en ciudades grandes como Orizaba, Xalapa, Veracruz, San Andrés Tuxtla. La vacuna está funcionando”, dijo al mencionar que se continuará con la aplicación en todos los municipios de la entidad.