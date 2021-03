Cuartel de la Guardia Nacional en Xalapa está casi listo

El Cuartel de la Guardia Nacional en Xalapa tiene un avance de un 95 por ciento en su construcción y se encuentra en la etapa de conexión de los servicios, como agua, luz y drenaje y se está a la espera de realizar la inauguración.



Al respecto, el delegado federal en Veracruz, Manuel Huerta, indicó que esta obra, junto con los Bancos del Bienestar y las obras del Programa de Mejoramiento Urbano, genera empleos y detona las zonas turísticas.



Señaló que hay obras que, a pesar de no haber sido inauguradas, ya se encuentran en su totalidad y algunas funcionando.



“Estas obras, junto con las del Banco del Bienestar y las del Programa de Mejoramiento Urbano, no las inauguramos y ya están en plenitud, son obras necesarias en las comunidades y generan empleos, es el objetivo principal, detonan zonas turísticas, son vitales para la reactivación económica, no sólo es la parte del bienestar de la salud, sino de la parte económica”, mencionó.



En este sentido, dijo que de acuerdo con análisis realizados por la Secretaría del Trabajo, las zonas turísticas serán vitales en la reactivación económica, por lo que serán en éstas donde se centre el trabajo del Gobierno Federal.



“Las zonas turísticas son las que van a ser vitales en la reactivación económica, son las que vienen después del campo y el programa del Gobierno Federal ha tenido dos ejes fundamentales el campo y los Jóvenes Construyendo el Futuro. Ahora que inclusive se vinculan con el desarrollo de la reactivación económica, ahí es donde se va a centrar el trabajo, en zonas turísticas”, detalló.