Cuauhtémoc Blanco se separa temporalmente como Gobernador de Morelos

El gobernador Cuauhtémoc Blanco Bravo presentó el 15 de diciembre un oficio al secretario de Gobierno, Pablo Ojeda Cárdenas, para dar cuenta de su ausencia en el cargo y solicitar al responsable de la política interna acatar el mandato constitucional.“En el ejercicio de mis atribuciones hago saber a usted que durante el periodo comprendido del primer minuto del 17 de diciembre del 2021 al último minuto del 2 de enero de 2022, me separaré de mis funciones. Lo que le informo para efecto de que me supla en mi ausencia en términos constitucionales y legales”, dice el documento firmado por el Gobernador.La ausencia del Gobernador se conoció pues el miércoles se publicó en el periódico oficial “Tierra y Libertad” el oficio GOG/105/2021 en el que se designa a Pablo Ojeda Cárdenas, para cubrir la ausencia del Gobernador en términos del artículo 63 de la Constitución Política del Estado de Morelos.“Las faltas del Gobernador hasta por 60 días serán cubiertas por el Secretario de Gobierno. Si la falta fuera por mayor tiempo, será cubierta por un Gobernador interino que nombrará el Congreso y en los recesos de éste, la Diputación Permanente convocará a período de sesiones extraordinarias para que se haga la designación”, cita el artículo aludido.Aunque no se ha informado de forma oficial el motivo de la ausencia, trasciende que Blanco Bravo viajó con su familia a Brasil, país de origen de su esposa.