Cubanos que “desaparecieron” en Veracruz en realidad desertaron; están en EU

Los tres cubanos estudiantes de posgrado de la Universidad Veracruzana (UV) que supuestamente “desaparecieron” en Tuxpan estarían en custodia de autoridades de Estados Unidos pues sus nombres aparecen en el sistema para localizar a personas del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) de aquel país.Apenas este lunes, cabe señalar, el gobernador Cuitláhuac García confirmó que el caso no se trataba de una desaparición y las mismas familias de dichas personas pidieron que no se abriera una investigación Se trata de Carmen Dianeyz Boza Banguela, de 32 años; Mercedes Díaz Gómez, de 30 años y Yuri Lorenzo Torres, de 41 años, a quienes se les reporta “en custodia” del ICE.Según el sistema, Lorenzo Torres se encuentra en el Centro de Detención Otay Mesa, en San Diego, California, mientras que de las dos mujeres no se informa.Esta información fue difundida por un medio de comunicación de Cuba, al realizar el rastreo digital de los alumnos del cuarto semestre de la maestría, becados por CONACYT, en la Facultad de Ciencias Biológicas y Agropecuaria de la UV.Los tres cubanos que residían en el puerto de Tuxpan habían informado a allegados que se trasladarían al puerto de Veracruz ante el consulado de su país, para realizar supuestos trámites personales.No obstante, ante su desaparición, la UV procedió a presentar la denuncia pertinente ante la Fiscalía General del Estado y la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas, difundiéndose sus fichas.Posteriormente, el Gobernador descartó que hubieran desaparecido.