Cubrebocas no protegen de coronavirus, ni los de tela, reiteran autoridades

“El uso del cubrebocas no es necesario”, aclararon las autoridades de Salud en el Gobierno de Veracruz al hacer el llamado a que sólo lo utilicen las personas que tienen síntomas de COVID-19 y los profesionales de la salud que están en contacto con ellos.La subdirectora de Control y Prevención de Enfermedades en la Secretaría de Salud, Guadalupe Díaz del Castillo Flores, explicó que el cubrebocas, lejos de proteger a las personas sanas, permite acumular secreciones y al acomodarlo frecuentemente, se tienen que tocar la cara.“No es necesario, no es necesario que todos utilicemos cubrebocas. ¿Quiénes los deben utilizar? El personal de Salud que realiza procedimientos en hospitales, quienes tienen síntomas respiratorios y están en contacto con otras personas”, dijo.Por esto, recomendó que sólo usen cubrebocas aquellos con síntomas de fiebre, tos y tengan dificultad para respirar, así como los profesionales de la salud y cuidadores de pacientes con infección respiratoria, “siempre que estén en la misma habitación”.La mejor medida de prevención, dijo, es acatar la estrategia integral “Quédate en casa”, con la cual se pretende bajar la curva de contagios.Y es que advirtió, que en los siguientes días se presentará un mayor número de casos, por lo que al mantenerse en casa, se disminuye el riesgo y con ello los hospitales tendrán suficientes camas para atender todos los casos de coronavirus que se presenten.De igual modo, la funcionaria estatal destacó que se debe mantener la “Sana Distancia" y las medidas que se han implementado para evitar contagios, tales como:1.- Lavarse continuamente las manos, utilizar el estornudo de etiqueta, saludar a distancia y recuperarse en casa si presenta síntomas.2.- Suspender temporalmente actividades no esenciales.3.- Reprogramar eventos de concentración masiva (más de 100 personas).4.- Proteger y cuidar de los adultos mayores sin dejar de lado a diabéticos, hipertensos, inmunodeprimidos y otras personas con enfermedades crónicas.Cabe recordar que para la atención inmediata, el Gobierno de Veracruz ha puesto a disposición de la ciudadanía el teléfono 800 012 34 56, a través del cual un equipo especializado estudiará los reportes y dictaminará si existe o no un posible caso.Cabe señalar que la misma Organización Mundial de la Salud (OMS) advierte que los cubrebocas, especialmente los de tela, no protegen a las personas que no están enfermas.En un sus directrices provisionales publicadas el pasado 29 de enero, documento titulado “Consejos sobre la utilización de mascarillas en el entorno comunitario, en la atención domiciliaria y en centros de salud en el contexto del brote de nuevo coronavirus”, la OMS establece las medidas a aplicar respecto a estos insumos.Al recomendar lavarse las manos constantemente y evitar tocarse la cara, la Organización destaca que “no es necesario usar mascarillas porque no se ha demostrado que protejan a las personas que no están enfermas”.“Sin embargo, es posible que se utilicen en algunos países donde se ha instalado esta costumbre. Si se utiliza una mascarilla, se deben seguir las prácticas óptimas sobre el modo de llevarla, retirarla y desecharla, así como las relativas a la higiene de las manos”, señala.Sobre su uso, advierte que cuanto el cubrebocas esté húmedo, debe sustituirse por otrolimpia y seco, no se deben reutilizar los de un solo uso y estos deben desecharse inmediatamente una vez utilizados.“Las mascarillas de tela (por ejemplo, de gasa o de algodón) no se recomiendan en ninguna circunstancia”, determina la OMS.