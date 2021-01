Cubrebocas obligatorio para xalapeños y castigo a quien no lo use, plantea Regidor

El regidor titular de la Comisión Edilicia de Desarrollo Económico del Ayuntamiento de Xalapa, Juan Gabriel Fernández Garibay, advirtió que la medida tomada por el Gobierno del Estado de cerrar la vialidad al Centro de algunas ciudades, no garantiza la disminución de contagios de COVID-19 si los ciudadanos no acatan las medidas sanitarias.



“No creo que sea la solución cerrar el Centro en este momento. Tenemos muchas áreas de Xalapa que no están en las mismas condiciones que los comercios del Centro, la mayoría de los comercios del Centro cumplen con sus medidas. Desgraciadamente en otras áreas del municipio no se ha tomado en serio esta situación. Lo he dicho en varias ocasiones, parece que existieran dos Xalapas”, dijo.



Afirmó que muchos xalapeños no toman el mínimo cuidado como portar el cubrebocas, por lo que consideró como necesario obligar su uso o sancionar al transeúnte que no cumpla.



“Debemos entrar mucho mejor con otro tipo de medidas más que cerrar las calles, que sea mejor con el uso obligatorio del cubrebocas. Para mí es más difícil que se contagie alguien que va en su vehículo a que vaya caminando en la calle sin cubrebocas. Hice una propuesta a Cabildo donde yo pedía que se hiciera un apercibimiento, ya fuera económico o de trabajo comunitario”, dijo.



Al respecto, aseveró que sólo aquel ciudadano que tenga un apercibimiento posiblemente cumpla con los protocolos sanitarios.



"Hago un llamado a que sean responsables, porque no solamente están poniendo en riesgo la vida de sus familias, están poniendo en riesgo la vida de los nuestros trabajadores del Sector Salud. Debemos de ser responsables; tenemos que hacer las cosas un poquito diferente".



Explicó que pidió al área Jurídica que analizara la alternativa de sanciones a los peatones, pues hay otros municipios y Estados que sí lo realizaron.



"De que es factible es factible, lo que se necesita es voluntad. Estoy esperando la respuesta de esta propuesta; esta propuesta se mandó a comisiones, estoy esperando que Gobernación y Reglamentos nos cite para tocar este tema. Desgraciadamente muchas propuestas se han quedado en el aire", dijo.