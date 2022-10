Cuenta Pública 2021 requeriría auditorías adicionales: ORFIS

En caso de que los diputados locales opten por no votar a favor de la Cuenta Pública 2021, se estaría ante el riesgo de prescripción de posibles sanciones en faltas no graves que tienen un plazo de 3 años para proceder, confirmó la auditora general Delia González Cobos.En entrevista, sostuvo que si los legisladores locales rechazan el informe general entregado el pasado 30 de septiembre, se generará una incertidumbre jurídica en estos casos, pues dependiendo del tiempo que tarden en aprobarla es que se podría dejar sin sancionar a quienes cometieron faltas no graves.“Pero no creo que el tiempo tenga que agotarse para eso, dependerá de lo que ellos decidan”, enfatizó.Agregó que en caso de que los diputados, como ya lo han adelantado algunos, consideren que deben realizarse auditorías adicionales a las contenidas en el informe final de la Cuenta Pública 2021, se harán.En relación con las manifestaciones del presidente de la Junta de Coordinación Política, Juan Javier Gómez Cazarín, quien acusó que el Órgano de Fiscalización Superior (ORFIS) no tomó en cuenta la documentación de los nuevos alcaldes donde exhibieron las faltas en sus municipios por la pasada administración y por ende votará en contra; la auditora enfatizó que ello no era una sorpresa para los diputados que integran la comisión de Vigilancia.“Los diputados con los que estuvimos trabajando estaban perfectamente enterados de las situaciones que se habían presentado en esta revisión y en todos los foros y a todas las preguntas que me hicieron yo respondí que había una problemática que se estaba presentando en esta revisión.“Por lo tanto si ellos consideran que ahora debe extenderse el plazo o que deba revisarse nuevamente, ellos nos instruirán”, enfatizó.Delia González señaló que el ORFIS se mantiene respetuoso de las determinaciones del Congreso, de ahí que ese mismo poder indicará la pauta a seguir en relación con la Cuenta Pública.